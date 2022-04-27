Брянск, 27 апреля, 2022, 10:51 — ИА Регнум. В Брянской области за последние сутки госпитализировано 18 новых ковид-пациентов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 27 апреля в региональном оперативно штабе. Выписаны после лечения 132 жителя.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Экспресс-тест на коронавирус

С начала пандемии в Брянской области COVID-19 подтверждён у 160 936 жителей. Выздоровели 156 465 человек. Лаборатории проверили 1 799 626 тестов на коронавирус.

Скончались от осложнений 3 963 пациента, в том числе три летальных исхода зарегистрировано за минувшие сутки.