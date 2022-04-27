Ростов-на-Дону, , 10:41 — REGNUM В Ростове-на-Дону вновь не нашлось желающих благоустроить парк культуры и отдыха «Дружба». Стоимость работ составляет 562 млн 351,5 тыс. рублей. На конкурс не поступило ни одной заявки.

Ростовский парк «Дружба» Екатерина Булатова © ИА REGNUM

Согласно техническому заданию, исполнитель контракта до конца ноября 2024 года должен установить новые скамейки, парковые диваны, теневые навесы, общественные туалеты, фонтаны, сцену, а также обустроить пешеходные дорожки, пандусы, спортивные и детские площадки.

ИА REGNUM сообщало, что в начале 2021 года прокуратура усомнилась в необходимости строительства многоквартирного жилого дома на территории парка «Дружба» на улице Капустина и обратилась с соответствующим заявлением в суд. Договор аренды земли судом был признан недействительным.

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