Ростов-на-Дону, 27 апреля, 2022, 10:41 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону вновь не нашлось желающих благоустроить парк культуры и отдыха «Дружба». Стоимость работ составляет 562 млн 351,5 тыс. рублей. На конкурс не поступило ни одной заявки.

Екатерина Булатова ИА REGNUM Ростовский парк «Дружба»

Согласно техническому заданию, исполнитель контракта до конца ноября 2024 года должен установить новые скамейки, парковые диваны, теневые навесы, общественные туалеты, фонтаны, сцену, а также обустроить пешеходные дорожки, пандусы, спортивные и детские площадки.

ИА REGNUM сообщало, что в начале 2021 года прокуратура усомнилась в необходимости строительства многоквартирного жилого дома на территории парка «Дружба» на улице Капустина и обратилась с соответствующим заявлением в суд. Договор аренды земли судом был признан недействительным.