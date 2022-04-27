Сочи, Краснодарский край, 27 апреля 2022, 10:40 — REGNUM Особый противопожарный режим вводит в Сочи с 1 мая, написал в телеграм-канале глава администрации курорта Алексей Копайгородский.
Он добавил, что под постоянным контролем находятся и городские территории, и земли особо охраняемых природных территорий, в национальном парке ведётся постоянное патрулирование и спутниковое наблюдение. Планируется усилить дежурства в выходные и праздничные майские дни.
Как сообщало ИА REGNUM, с 1 мая на территории Краснодарского края, в том числе в Сочи, стартует туристический сезон.