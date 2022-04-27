Сочи, Краснодарский край, 27 апреля, 2022, 10:40 — ИА Регнум. Особый противопожарный режим вводит в Сочи с 1 мая, написал в телеграм-канале глава администрации курорта Алексей Копайгородский.

76.mchs.gov.ru Пожар

«С 1 мая в Сочи вводится особый противопожарный режим. Все силы и средства у нас готовы: люди обучены, техника и оборудование проверены. Подготовку к пожароопасному сезону обсудили на межведомственной комиссии в мэрии», — уточнил мэр.

Он добавил, что под постоянным контролем находятся и городские территории, и земли особо охраняемых природных территорий, в национальном парке ведётся постоянное патрулирование и спутниковое наблюдение. Планируется усилить дежурства в выходные и праздничные майские дни.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 мая на территории Краснодарского края, в том числе в Сочи, стартует туристический сезон.