Фирузкух, 27 апреля 2022, 10:39 — REGNUM В афганской провинции Гор талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) арестовали Наджибуллу Хабибзаде, бывшего начальника отдела бывшего управления национальной безопасности Гора. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Арест
Арест
Connor Tarter

Источники сообщили изданию, что разведка талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) арестовала его в уезде Ду-Лайна и перевезла в Фирузкух, административный центр провинции.

Собеседники добавили, что старейшины уезда Ду-Лайна обратились к мулле Ахмад Шаху Диндосту, губернатору провинции, с просьбой о его освобождении, но последний ответил: »Это не в нашей компетенции, разведка нам не подчиняется».

Ряд жителей Гора выразили обеспокоенность увеличением числа задержаний бывших силовиков в провинции, заявив, что разведка талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не придерживается всеобщей амнистии и задерживает всех, кого сочтёт нужным.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) объявили всеобщую амнистию от имени своего лидера после того, как взяли под свой контроль Афганистан. Но с момента её опубликования, по данным New York Times, около 500 бывших силовиков и государственных служащих были убиты талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) или пропали без вести.