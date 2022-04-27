* Талибы — запрещённая в России организация

Чагчаран, Афганистан, 27 апреля, 2022, 10:39 — ИА Регнум. В афганской провинции Гор талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) арестовали Наджибуллу Хабибзаде, бывшего начальника отдела бывшего управления национальной безопасности Гора. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Connor Tarter Арест

Источники сообщили изданию, что разведка талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) арестовала его в уезде Ду-Лайна и перевезла в Фирузкух, административный центр провинции.

Собеседники добавили, что старейшины уезда Ду-Лайна обратились к мулле Ахмад Шаху Диндосту, губернатору провинции, с просьбой о его освобождении, но последний ответил: «Это не в нашей компетенции, разведка нам не подчиняется».

Ряд жителей Гора выразили обеспокоенность увеличением числа задержаний бывших силовиков в провинции, заявив, что разведка талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не придерживается всеобщей амнистии и задерживает всех, кого сочтёт нужным.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) объявили всеобщую амнистию от имени своего лидера после того, как взяли под свой контроль Афганистан. Но с момента её опубликования, по данным New York Times, около 500 бывших силовиков и государственных служащих были убиты талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) или пропали без вести.