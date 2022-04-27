Абакан, 27 апреля, 2022, 10:39 — ИА Регнум. Жертвами COVID-19 в Хакасии стали ещё два человека – 82-летняя и 88-летняя женщины. Об этом ИА REGNUM сообщили 27 апреля в правительстве региона.

Павел Соболев ИА REGNUM Коронавирус

Как уточнили в региональном оперштабе, с начала 2022 года в Хакасии скончались 409 пациентов с подтверждённым диагнозом «коронавирусная инфекция».

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в республике выявлено 13 носителей коронавируса, выздоровел 31 человек.