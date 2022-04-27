Москва, 27 апреля, 2022, 10:38 — ИА Регнум. В России уменьшится спрос на загородную недвижимость. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 27 апреля заявил доктор экономических наук, профессор департамента психологии и развития человеческого капитала финуниверситета при правительстве РФ Александр Сафонов. Так он прокомментировал информацию о том, что в РФ выросло число заявок на продажу загородной недвижимости.

tjrn Загородный дом

«Загородная недвижимость, как правило, является «запасным» объектом и при ухудшении экономического положения семей выставляется на продажу в целях формирования подушки безопасности, — сказал Сафонов. — Спрос будет, но по сравнению с предшествующим периодом значительно меньше. Сейчас домохозяйства стараются экономить и не приобретать то, что не является первой необходимостью. Цены на загородную недвижимость будут стагнировать. Падение возможно при более массовых продажах».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть экспертное мнение, что в 2022 году в России интерес к загородной недвижимости усиливается из-за сложностей с привычным зарубежным пляжным туризмом.