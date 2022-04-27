Новосибирск, 27 апреля, 2022, 10:36 — ИА Регнум. В Новосибирской области за неделю с 18 по 24 апреля было зарегистрировано 16 640 случаев заболевания ОРВИ и гриппа. На предыдущей неделе – 16 013 случаев. Об этом сообщило региональное управление Роспотребнадзора.

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По данным ведомства, эпидемический порог заболеваемости по совокупному населению не превышен.

При этом новосибирцам рекомендует продолжать соблюдать меры профилактики.