Алапаевск, Свердловская область, , 10:39 — REGNUM На Среднем Урале столовую алапаевского многопрофильного техникума принудительно закрыли на 30 суток из-за антисанитарии. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

Столовая Yarregion.ru

Сотрудники Управления Роспотребнадзора по региону выявили ряд нарушений в работе столовой. В частности, сметана, биойогурты и другие молочные продукты были просрочены, рабочие поверхности выполнены не из неабсорбирующих материалов. Кроме того, в помещении столовой находились острые соусы, колбасы, неизвестная жидкость в бутылке из-под водки «Байкал» и шесть бутылок «Кока-Колы». При этом данные продукты не предназначены для питания детей.

Алапаевский городской суд постановлением от 4 марта 2022 года приостановил работу заведения на 30 суток. С таким решением не согласился представитель колледжа. Жалобу рассмотрел Свердловский городской суд. Решение суда низшей инстанции оставлено без изменений.