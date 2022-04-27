Луганск, 27 апреля, 2022, 10:35 — ИА Регнум. За прошедшие 24 часа украинские боевики в ходе военных действий на территории Луганской Народной Республики (ЛНР) потеряли убитыми 17 человек личного состава. Об этом 27 апреля сообщил официальный представитель Народной милиции (НМ) ЛНР Иван Филипоненко.

Lug-info.com ЛНР

«В ходе боестолкновений с подразделениями оборонного ведомства, за прошедшие сутки противник понес потери в живой силе и военной технике, а именно: 17 человек личного состава», — приводит его слова пресс-служба НМ ЛНР в своем телеграм-канале.

Кроме того, Филипоненко добавил, что киевские боевики за это же время потеряли два бронетранспортёра и три единицы автомобильной техники.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что визит госсекретаря США Энтони Блинкена и главы Пентагона Ллойда Остина в Киев, как и визиты других европейских лидеров, имеют пропагандистский эффект.