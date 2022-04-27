Махачкала, 27 апреля, 2022, 10:32 — ИА Регнум. В Дагестане возбуждено уголовное дело в отношении сотрудника полиции, который во время погони за автомобилем, застрелил 19-летнего водителя. Полицейского отдела МВД по Карабудахкентскому району подозревают в превышении должностных полномочий с применением оружия и причинением тяжких последствий и в убийстве, сообщили 27 апреля в пресс-службе регионального управления СКР.

Lisa Roe Стрельба

Фигурант уголовного дела задержан, решается вопрос о его аресте. Следователи устанавливают все обстоятельства совершенного преступления.

Ранее сообщалось, что утром 24 апреля 2022 при патрулировании участка федеральной автодороги «Кавказ» в Карабудахкентском районе сотрудник полиции пытался остановить для проверки автомашину «Мерседес Бенц». Однако водитель не остановился, инспектор пытался догнать его и во время погони дважды выстрелил по машине, попав в водителя и смертельно ранив его.

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