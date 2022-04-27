Москва, 27 апреля, 2022, 10:32 — ИА Регнум. Визит госсекретаря США Энтони Блинкена и главы Пентагона Ллойда Остина в Киев, как и визиты других европейских лидеров, имеют пропагандистский эффект. Об этом в эфире радио Sputnik заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

«Целая череда визитов деятелей коллективного Запада в Киев, конечно, имеет, в первую очередь, пропагандистский эффект поддержки», — подчеркнула российский дипломат.

Захарова указала, что самое главное — это «привлечения внимания международного сообщества».

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Как сообщало ИА REGNUM, госсекретарь США Энтони Блинкен и глава министерства обороны США Ллойд Остин посетили Киев 24 апреля. Они заявили, что американские дипломаты будут постепенно восстанавливать присутствие на Украине, кроме того, Вашингтон направит свыше $700 млн на помощь Киеву.

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