Пекин, , 10:43 — REGNUM По меньшей мере три гражданина Китая погибли при взрыве в городе Карачи на юге Пакистана. Пекин решительно осудил этот теракт, говорится в заявлении официального представителя китайского МИД, опубликованном 27 апреля на сайте ведомства.

Карачи Bilalhassan88

Отмечается, что днём 26 апреля террористы подорвали микроавтобус института Конфуция при Университете Карачи. По имеющимся данным, погибли три китайских преподавателя, ещё один был ранен. Потери понесла и пакистанская сторона.

«Китайская сторона выражает решительное осуждение и крайнее возмущение в связи с этим крупным террористическим актом, выражает глубокие соболезнования и искреннее сочувствие родным и близким жертв и пострадавших», — говорится в заявлении.

Помощник главы МИД Китая У Цзянхао потребовал, чтобы власти Пакистана немедленно расследовали нападение, задержали и наказали виновных, а также приняли меры для обеспечения безопасности находящихся в стране китайских граждан.

По информации телеканала Geo. tv, в результате взрыва в Карачи погибли четыре человека, ещё несколько человек получили ранения.