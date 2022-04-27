Москва, 27 апреля, 2022, 10:31 — ИА Регнум. Спикер Госдумы Вячеслав Володин приветствовал решение Газпрома полностью приостановить поставки газа в Болгарию и Польшу на фоне отказа стран оплачивать договоры в рублях.

Иван Шилов ИА REGNUM Вячеслав Володин

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«Правильное решение, депутаты Государственной думы поддерживают его», — отметил Володин в телеграм-канале.

Пусть объясняют своим гражданам, как будут выходить из положения и чьими интересами они руководствовались, принимая такое решение, указал парламентарий.

«Так же необходимо поступать и в отношении других недружественных для нас стран», — считает Володин.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, на фоне санкций президент России Владимир Путин поручил принимать оплату за газ только в рублях. Болгария и Польша заявили об отказе использовать новый механизм.