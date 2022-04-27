Красноуфимск, Свердловская область, , 10:34 — REGNUM Житель Красноуфимска Свердловской области отсудил у предприятия 100 тыс. рублей компенсации из-за травмы на производстве. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

В феврале 2021 года на одном из красноуфимских предприятий произошел несчастный случай. При выполнении работ по герметизации верха стены в помещении строительного объекта уралец получил тяжелую травму головы.

Прокуратура провела проверку соблюдения техники безопасности на производстве. Ведомство направило иск в Красноуфимский районный суд. Судебная инстанция взыскала с организации 100 тыс. рублей компенсации морального вреда в пользу работника. Судебный акт не вступил в законную силу.