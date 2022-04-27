Уфа, 27 апреля, 2022, 10:54 — ИА Регнум. Новейшую систему очистки воды ввели в эксплуатацию в башкирском городе Стерлитамаке. Об этом сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Admoblkaluga.ru Работники водоканала установили станцию очистки воды в Бебелево

Сообщается, что объект был введен в рамках регионального проекта «Чистая вода» национального проекта «Жильё и городская среда». Новейшая система очистки была доставлена из Нидерландов. Она позволит очистить воду от мутности и различных примесей, удалить вирусы и бактерии. На строительство объекта было направлено 447,1 млн рублей.

Отмечается, что система очистки уникальна тем, что она очищает воду не за счёт химии, а за счёт мембран. Подобное оборудование в Башкирии установлено впервые. В Стерлитамаке таким способом очищается 60 тысяч кубометров в сутки.

«Благодаря вводу новой станции водоподготовки в эксплуатацию более 200 тысяч жителей центральной и западной части Стерлитамака теперь обеспечены очищенной водой», — приводит пресс-служба слова исполняющего обязанности министра жилищно-коммунального хозяйства Башкирии Алана Марзаева.

Система работает в автоматизированном режиме, обслуживающий персонал для неё не предусмотрен.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии в рамках проекта «Чистая вода» намерены построить 32 объекта водоснабжения.