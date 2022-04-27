Москва, , 10:30 — REGNUM В 2022 году уровень безработицы в России может достигнуть показателей 2020 года, но он вряд ли будет на уровне 1990-х годов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 27 апреля заявил доктор экономических наук, профессор департамента психологии и развития человеческого капитала финуниверситета при правительстве РФ Александр Сафонов. Так он прокомментировал итоги опроса, который показал, что в РФ 42% представителей рабочих специальностей опасаются потери доходов из-за экономической ситуации.

Владимир Соколов. Безработица. 1986

«Потеря работы 42% «синих воротничков» — это невероятная история, — сказал Сафонов. — В России долгое время ощущается дефицит именно рабочих. Скорее всего, они могут столкнуться либо с временным снижением заработной платы (отсутствием индексации), либо с частичным сокращением рабочего времени. И если в ближайшее время правительство будет активно поддерживать импортозамещение, то спрос на рабочих будет расти. Уровень безработицы может достигнуть показателей 2020 года, но вряд ли будет на уровне 90-х годов».

Как пояснил Сафонов, на рынке труда рабочие в последнее время чувствовали себя более уверенно, чем «белые воротнички».

«Особенно это касается секторов, связанных с машиностроением, строительством», — сказал Сафонов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее появился прогноз, что в РФ проблему нехватки импортного сырья и комплектующих острее всего почувствуют на себе работники автомобильного бизнеса и энергетики.

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