Иркутск, 27 апреля, 2022, 10:29 — ИА Регнум. В школах Иркутской области с сентября будут проводить церемонию поднятия флага России, сообщает 27 апреля телоеграм-канал правительства региона.

Флаг России

Сейчас в образовательной среде обсуждается формат церемонии, в том числе включение флагов Иркутской области и муниципалитета.

Идея начинать учебную неделю с церемонии поднятия флага России и исполнения государственного гимна страны в школах, была поддержана Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным во время встречи с представителями общественности 25 апреля 2022 года.

Как сообщало ИА REGNUM, министр просвещения РФ Сергей Кравцов 19 апреля на Всероссийском школьном историческом форуме в Москве заявил, что с 1 сентября 2022 года традиция подъёма флага и исполнения гимна будет внедрена во всех школах страны.

Нновая учебная неделя в абаканской школе № 31 и Хакасской национальной гимназии-интернате им. Н. Ф. Катанова уже стартовала с поднятия российского флага под торжественные звуки гимна страны.

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