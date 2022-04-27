Челябинск, 27 апреля, 2022, 10:29 — ИА Регнум. В Челябинске 30-летний велосипедист выслушал приговор по делу о наезде на ребёнка. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Иван Шилов ИА REGNUM Велосипедист

Инцидент произошёл вечером 16 августа 2020 года. На тротуаре сквера в районе улицы Богдана Хмельницкого 12-летний пешеход получил тяжёлые травмы. У него диагностировали открытый перелом обеих костей правой голени со смещением.

Суд назначил подсудимому год ограничения свободы. Кроме того, он должен уплатить 400 тыс. рублей компенсации морального вреда.