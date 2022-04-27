Чебоксары, , 10:29 — REGNUM В столице Чувашии возбуждено уголовное дело по факту попытку угона кареты скорой помощи. Об этом сообщает в социальных сетях УМВД по города Чебоксары.

Скорая помощь Дарья Драй © ИА REGNUM

По данным правоохранителей, 26 апреля около 04:00 утра по улице Чернышевского врачи скорой помощи увидели в салоне одной из припаркованных машин неизвестного мужчину. Медики вызволили злоумышленника из «скорой» и сообщили в полицию.

В ведомстве установили, что 34-летний житель Чебоксар проник в машину через салон и попытался завести ключом от квартиры, а после неудачной попытки взломал приборную панель и попытался соединить провода.

«Полицейским мужчина не смог объяснить причины своего поступка», — говорят в УМВД.

Подозреваемый ранее привлекался к уголовной ответственности и в настоящее время находится под подпиской о невыезде. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чебоксарах расследуется уголовное дело по факту угона автомобиля. Автовладелец стал свидетелем угона машины, которую злоумышленники бросили на дороге. В числе фигурантов уголовного дела – несовершеннолетний.

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