Абакан, , 10:29 — REGNUM За прошедшие сутки в Хакасии выявили 13 носителей коронавируса, выздоровел 31 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили 27 апреля в правительстве региона.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Уточняется, что один новый случай заражения из 13 зарегистрирован при плановом мониторинге.

С начала 2022 года в Хакасии подтверждено 33 560 случаев COVID-19. На сегодняшний день амбулаторно лечатся 110 (-7) ковид-пациентов, в стационаре – 52 (+3).

Как сообщало ИА REGNUM, 26 апреля в регионе выявили 15 носителей коронавируса, выздоровели 45 человек.

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