Белгород, 27 апреля 2022, 10:29 — REGNUM Федеральная служба безопасности опубликовала видео с задержанными в Белгороде диверсантами, которые заявили, что планировали повреждать железнодорожные пути, по которым передвигаются военные эшелоны.
Так, один из задержанных заявил, что с начала спецоперации на Украине он занял «антироссийскую позицию и искал методы противодействия Вооруженным силам РФ на территории Белгородской области».
Второй задержанный пояснил, что они планировали выкручивать винты и ослаблять крепежи железнодорожных путей.