Белгород, , 10:29 — REGNUM Федеральная служба безопасности опубликовала видео с задержанными в Белгороде диверсантами, которые заявили, что планировали повреждать железнодорожные пути, по которым передвигаются военные эшелоны.

ФСБ Иван Шилов © ИА REGNUM

Так, один из задержанных заявил, что с начала спецоперации на Украине он занял «антироссийскую позицию и искал методы противодействия Вооруженным силам РФ на территории Белгородской области».

«Я начал на карте смотреть, где находятся железнодорожные пути, дабы понять, по каким железнодорожным путям передвигаются военные эшелоны. Также я изучал строение железнодорожного пути и методы выведения его из строя», — сказал задержанный.

Второй задержанный пояснил, что они планировали выкручивать винты и ослаблять крепежи железнодорожных путей.