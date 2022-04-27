Екатеринбург, , 10:41 — REGNUM Универсиада-2023 в Екатеринбурге может не состояться из-за давления на организаторов представителей некоторых стран. Об этом заявил министр спорта России Олег Матыцин на заседании Совета по развитию физической культуры и спорта.

Огонь универсиады Дарья Драй © ИА REGNUM

«Это комплексное мероприятие пока сохранено в календаре Международной федерации, хотя испытываем очень большое давление со стороны отдельных государств по отмене этого мероприятия», — цитирует главу Минспорта официальный сайт президента РФ.

Тем не менее, в Екатеринбурге продолжается строительство объектов для проведения Универсиады. Принимаются меры по импортозамещению и поиску альтернативных поставщиков. По словам Матыцина, процесс подготовки к спортивному событию идет в рабочем, плановом режиме.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, международная федерация студенческого спорта (FISU) отменила соревнования в России, запланированные на 2022 года. Решение о возможном переносе Универсиады-2023 пока не принято.