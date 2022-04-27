Вена, , 10:29 — REGNUM Условия России по оплате природного российского газа в рублях приняли в лице австрийской нефтегазовой компании OMV власти Австрии. Об этом 27 апреля сообщил на пресс-конференции в Вене австрийский канцлер Карл Нехаммер.

Карл Нехаммер Bundeskanzleramt.gv.at

«Мы, то есть OMV, приняли условия оплаты, как и правительство Германии. Они (условия российской стороны – ред.) были признаны соответствующими условиям санкций. Для нас это было важно», — сказал он.

Также Нехаммер отметил, что ранее Польша и Болгария, согласно поступившим данным, отказались расплачиваться за российское голубое топливо в рублях и из-за этого столкнулись с проблемами с поставками газа из РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что поставки природного российского газа польской компании PGNiG были полностью остановлены.