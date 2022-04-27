Кызыл, , 10:28 — REGNUM Инспекторы ГИБДД в Туве с начала года из незаконного оборота изъяли более 30 кг наркотиков. Выявлено более 20 фактов перевозки запрещённых веществ, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МВД республики.

Нет наркотикам ElIndignado653

«Только в апреле по выявленным инспекторами ДПС фактам в отношении 6 участников дорожного движения возбуждены уголовные дела по ст. 228 УК РФ», — отметили в ведомстве.

Часто правоохранителей при проверке документов настораживает поведение водителей. Некоторые не подчиняются требованиям инспекторов остановиться и пытались скрыться.

Так, 16 апреля в Кызыле трое местных жителей 28-30 лет на автомобиле Лада Гранта не отреагировали на требование об остановке и спровоцировали преследование. При задержании пьяный водитель выбросил пакет с 158 граммами наркотического средства.

Читайте ранее в этом сюжете: Полицейские нашли у жителя Тувы боеприпасы и 5 кг наркотиков