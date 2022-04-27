Магадан, , 10:45 — REGNUM Губернатор Магаданской области Сергей Носов высказал мнение о спецоперации России в защиту Донбасса. Он уверен, что важна не скорость, а качество, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Сергей Носов Ntagil.org

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«Мы не ведем войну. Воюют по-другому. Массовой работы артиллерии на Украине нет. Наши военные работают точечно, по военным объектам. И задача — не быстрее, а с минимальными потерями. Одно дело — демилитаризация, другое – денацификация. Миссия российского солдата — нести освобождение и защиту населения, жителей в том числе тех стран, на территории которых идёт операция.

Меня учили, — если считаешь, что ты прав, то бейся до конца. Один раз я не отстоял своё мнение, много потерял. И наша страна сейчас действует именно по такому принципу: отстаивает свою позицию», — сказал Сергей Носов.

Как сообщало ИА REGNUM, Вооруженные силы России захватили в полевом складе около 1 тыс. единиц вооружения ВСУ при отступлении украинских боевиков в ЛНР.