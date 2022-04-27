Владимир, , 10:25 — REGNUM Посол Индонезии в России Жозе Тавареш совместно с послами стран Азии и Африки совершил рабочую поездку в город Владимир с целью изучения потенциала сотрудничества в области экономики, инвестиций, туризма и социокультурной сферы, сообщает посольство Индонезии в Москве.

Флаг Индонезии Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«Посол выразил желание поощрять сотрудничество Индонезии с Владимирской областью, уделяя особое внимание сельскохозяйственной, фармацевтической и образовательной сферам деятельности», — говорится в заявлении посольства.

Рабочий визит послов стран Азии и Африки во Владимир проходил в рамках программы МИД России по реализации потенциала сотрудничества в различных регионах России.

Как сообщало ИА REGNUM, посол РФ в Индонезии Людмила Воробьева заявила, что Россия уверена, что сможет достичь поставленной цели по двусторонней торговле с Индонезией в размере $5 млрд.

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