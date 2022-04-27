Рязань, , 10:27 — REGNUM Мемориальную доску русскому путешественнику, географу, натуралисту и энтомологу Василию Ошанину открыли 26 апреля в Рязани, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации города.

Памятная доска Василию Ошанину https://admrzn.ru

Памятный знак установили на последнем сохранившемся рязанском доме семьи Ошаниных на улице Семинарской. Дом №16 – единственное историческое здание в городе, связанное с именем этого выдающегося исследователя, здесь до 1908 года проживала его сестра.

Василий Ошанин родился в Рязанской губернии, открыл хребты Каратегин, Дарваз, горную систему им. Петра I и величайший в мире ледник Федченко на Памире. Путешественник был членом Императорского Русского географического общества, а также работал в Зоологическом музее Академии наук России.