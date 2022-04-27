Тбилиси, 27 апреля, 2022, 10:24 — ИА Регнум. Правящая партия «Грузинская мечта» действительно не собирается начинать воевать с Россией. Об этом заявила вице-премьер Грузии Тея Цулукиани на брифинге.

Иван Шилов ИА REGNUM Грузия и Россия

Она прокомментировала заявление советника главы офиса президента Украины Алексея Арестовича, который обвинил руководство «Мечты» в нежелании открыть «второй фронт» для помощи киевскому режиму и заявил, что они «не люди войны».

«Я, как член этого правительства, подтверждаю то, что в этом правительстве сегодня нет людей войны. Мы люди мира, борцы за стабильность», — отметила Цулукиани.

Вице-премьер также согласилась с высказыванием Арестовича, что, если бы Грузию возглавлял экс-президент Михаил Саакашвили, то он бы втянул страну в конфликт с Россией. Цулукиани отметила, что он и его партия «Единое народное движение» (ЕНД) давно пытаются устроить конфликт с РФ, но «Грузинская мечта» этого не допустит.

Стоит отметить, что ЕНД требует от властей Грузии занять жёсткую позицию в отношении России с начала спецоперации по денацификации Украины. В «Мечте» выступают против конфронтации с РФ и отмечают, что это в первую очередь ударит по грузинскому народу.