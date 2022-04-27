Сеул, , 10:24 — REGNUM За минувшие сутки в Южной Корее прививку от COVID-19 сделали 861 человек. Об этом 27 апреля сообщает Edaily со ссылкой на свои источники.

Вакцинация Иван Шилов © ИА REGNUM

По состоянию на 00:00 27 апреля в общей сложности в стране получили первую дозу вакцины 45 025 061 человек. Уровень вакцинации в Южной Корее составил 87,7%.

Вторую дозу вакцины за минувшие сутки в стране получили 998 человек. В общей сложности обе дозы вакцины получили 44 540 512 человек. Уровень полной вакцинации составил 86,8%.

«Бустерную» дозу получили 7159 человек. В общей сложности дополнительную дозу вакцины получили 33 083 544 человека.

Четвертую дозу вакцины получили 213 278 человек. В общей сложности четвертую дозу получили 1 249 409 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 76 787 случаев заражения коронавирусом. Общее число подтвержденных случаев в стране увеличилось до 17 086 626.

Читайте также: В Южной Корее за сутки выявили менее 80 тыс. зараженных коронавирусом