Тирасполь, , 10:23 — REGNUM У села Колбасна в Приднестровской Молдавской Республике произошла стрельба, сообщают 27 апреля местные СМИ.

Приднестровье PavelD

По информации приднестровских СМИ, у села Колбасна произошла стрельба, жертв нет.

Населённый пункт расположен неподалёку от границы Приднестровья с Украиной. В нём находится крупный склад боеприпасов – один из крупнейших в Европе.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приднестровье в последние дни произошла серия терактов. По одной из версий, боевиков может интересовать склад боеприпасов.