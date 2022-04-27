Курский губернатор: над областью был перехвачен украинский беспилотник
Курск, 27 апреля, 2022, 10:22 — ИА Регнум. Губернатор Курской области Роман Старовойт подтвердил срабатывание системы ПВО ночью 27 апреля.
Mil.ru
Запуск ракеты ПВО
Сообщалось, что в 2:45 жители Курска слышали хлопки. По предварительным данным, сработала система ПВО.
По словам Старовойта, предварительные сведения подтвердились. В небе над Курской областью был перехвачен украинский беспилотный летательный аппарат.
«Расчеты нашего ПВО не подвели, отреагировали быстро и эффективно. Никто не пострадал, разрушений нет. Военные, спецслужбы и региональная администрация полностью контролируют ситуацию, поводов для беспокойства нет», — заявил губернатор.