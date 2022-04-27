Курск, 27 апреля, 2022, 10:22 — ИА Регнум. Губернатор Курской области Роман Старовойт подтвердил срабатывание системы ПВО ночью 27 апреля.

Mil.ru Запуск ракеты ПВО

Сообщалось, что в 2:45 жители Курска слышали хлопки. По предварительным данным, сработала система ПВО.

По словам Старовойта, предварительные сведения подтвердились. В небе над Курской областью был перехвачен украинский беспилотный летательный аппарат.

«Расчеты нашего ПВО не подвели, отреагировали быстро и эффективно. Никто не пострадал, разрушений нет. Военные, спецслужбы и региональная администрация полностью контролируют ситуацию, поводов для беспокойства нет», — заявил губернатор.