Казань, 27 апреля, 2022, 11:06 — ИА Регнум. В лесхозах Татарии пополнился парк техники и оборудования, приобретенных в рамках федерального проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология». Об этом сообщает минлесхоз РТ.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Лес

Всего лесхозам передали шесть тракторов и семь пожарных полуприцепов, а также 243 единицы оборудования и инвентаря (плуги, бороны, культиваторы, мечи Колесова, ранцевые лесные огнетушители).

В 2022 году на реализацию регионального проекта «Сохранение лесов в республике Татарстан» из федерального бюджета выделяется 108,4 млн рублей.

ИА REGNUM напоминает, в Татарии введен полный запрет на сжигание сухой травы и мусора. Ограничительные меры действуют с 25 апреля по 15 мая.

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