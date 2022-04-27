Севастополь, , 10:19 — REGNUM В коронавирусные стационары Севастополя за сутки доставили 25 новых пациентов, сообщили в департаменте здравоохранения города 27 апреля. Накануне, 26 апреля, госпитализировали 22 пациентов с COVID-19.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

За сутки выписали 21 пациента с выздоровлением после ковида. В трёх ковид-стационарах региона остаются 164 пациента, общее число коек — 255.

За сутки в Севастополе положительные результаты тестов на коронавирус получили ещё 11 человек — это на 15 случаев заражения меньше, чем накануне. Скончались ещё два пациента.

За время пандемии в Севастополе заражение новой коронавирусной инфекцией подтверждено у 83 315 человек, выздоровели 80 576 пациентов. Скончались за весь период 3 325 человек.