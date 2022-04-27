Берлин, , 10:19 — REGNUM Заявка на реверсные поставки газа из Германии в Польшу по газопроводу «Ямал-Европа» 27 апреля выросла в пять раз, свидетельствуют данные немецкого оператора газотранспортной сети Gascade.

Газ Иван Шилов © ИА REGNUM

Так, на газовые сутки 27 апреля заявка составляет 1,232 млн кубометров в час, днем ранее она находилась на уровне 237 тыс. Кубометров.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Польши заявили, что больше не будут покупать природный газ из России.

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