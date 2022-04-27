Новый и. о. главы Переславля начал работать 27 апреля
Переславль-Залесский, Ярославская область, 27 апреля, 2022, 10:19 — ИА Регнум. Новый и. о. главы Переславля-Залесского Ярославской области Александр Тарасенков начал работать 27 апреля. Об этом сообщает сайт правительства области.
Тарасенков назначен первым заместителем главы городского округа постановлением главы Ирины Строкиновой, которая ушла в отставку. Автоматически первый заместитель становится исполняющим обязанности главы.
26 апреля врио губернатора Михаил Евраев на встрече с общественностью Переславля-Залесского представил нового руководителя городского округа.
Как рассказал корреспонденту ИА REGNUM сам Александр Тарасенков, он планирует работать в тесной связке с региональными властями. Одной из первоочередных задач станет работа по реконструкции теплосетей, которая ранее была начата в городе, а также участие округа в других федеральных программах.