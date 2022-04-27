Переславль-Залесский, Ярославская область, 27 апреля, 2022, 10:19 — ИА Регнум. Новый и. о. главы Переславля-Залесского Ярославской области Александр Тарасенков начал работать 27 апреля. Об этом сообщает сайт правительства области.

Duma.yar.ru Александр Тарасенков

Тарасенков назначен первым заместителем главы городского округа постановлением главы Ирины Строкиновой, которая ушла в отставку. Автоматически первый заместитель становится исполняющим обязанности главы.

26 апреля врио губернатора Михаил Евраев на встрече с общественностью Переславля-Залесского представил нового руководителя городского округа.

«В Переславле-Залесском много накопленных коммунальных проблем. Именно на их решении в первую очередь необходимо сосредоточить усилия новому руководителю Александру Тарасенкову и проявить талант хозяйственника», — сказал Михаил Евраев.

Как рассказал корреспонденту ИА REGNUM сам Александр Тарасенков, он планирует работать в тесной связке с региональными властями. Одной из первоочередных задач станет работа по реконструкции теплосетей, которая ранее была начата в городе, а также участие округа в других федеральных программах.