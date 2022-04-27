Москва, 27 апреля, 2022, 10:18 — ИА Регнум. Сегодня, 27 апреля, президент России Владимир Путин направил приветствие участникам XIII съезда Ассоциации онкологов и радиологов стран СНГ и Евразии, сообщается на сайте Кремля.

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Президент подчеркнул, что ассоциация уже более 25 лет ведёт крайне востребованную работу по продвижению международной исследовательской кооперации в области диагностики и лечения онкологических заболеваний и подготовке кадров.

«Очень важно, чтобы вопросы, которые определяют тенденции и пути дальнейшего развития онкологии, радиологии и генетики, способствовали поиску наиболее эффективных методов борьбы с опасными заболеваниями», — отметил Путин и пожелал плодотворных дискуссий.

ИА REGNUM ранее сообщало, в России планируют учредить премию для лучших онкологов имени Александра Савицкого.

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