Мазари-Шариф, Афганистан, , 10:17 — REGNUM Такфиритские преступники и террористы застрелили пятерых хазарейцев на шоссе Дарайе-Суф — Мазари-Шариф. Об этом сообщает информационное агентство «Шафакна» со ссылкой на местные источники.

Убийства

По данным издания, 26 апреля на шоссе Мазари-Шариф — Шульгара — Дарайе-Суф в районе Котал-Риг террористы-такфири остановили автомобиль гражданского лица и расстреляли водителя вместе с четырьмя пассажирами. Жертвами стали Хайрулла, сын Мохаммада Рахима; Гулям Сахи, сын Чамана; Халиф Сарвар, сын Сафара; Мохаммад Юнус, сын Мохаммеда Али; Мохаммад, сын Ахмада Али.

Инцидент произошёл на фоне того, что заместитель официального представителя талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Инамулла Самангани заявил, что террористическая группировка ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не имеет физического присутствия в Афганистане.