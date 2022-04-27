Москва, 27 апреля, 2022, 10:15 — ИА Регнум. Вооруженные силы России захватили в полевом складе около 1 тыс. единиц вооружения ВСУ при отступлении украинских боевиков в ЛНР. Об этом 27 апреля сообщили в Минобороны России.

Иван Шилов ИА REGNUM Военная операция

«Всего в захваченном российскими военными полевом складе вооружения было обнаружено около 1 тысячи единиц вооружения различной номенклатуры и боеприпасов к ним», — сообщили в российской оборонном ведомстве.

Отмечается, что на складе были найдены в том числе иностранные образцы противотанкового вооружения Javelin и NLAW, а также противотанковые управляемые ракеты немецкого производства.