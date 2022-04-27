Магадан, , 10:19 — REGNUM Губернатор Магаданской области Сергей Носов считает, что в нынешней ситуации история как предмет, должна быть на первом плане, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Донбасс Иван Шилов © ИА REGNUM

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«На примере Украины мы видим, как можно переписать историю и к чему это приводит. Теперь мы можем видеть результаты этой работы, то, что она проводилась намеренно и долгие годы. Мы вынуждены снова воевать с нацистами, которые отлично понимают, что они преступники, и в страхе ответственности, в страхе честного суда так просто не сдадутся», — сказал Носов.

Губернатор признался, что с детства интересовался военной историей, а сейчас важность предмета выходит на первый план.

«Мы очень талантливый народ, у нас есть уникальные научные разработки, космос был и остается за нами, инженерные знания и креативность позволили нам технически и организационно превзойти промышленность всей Европы, в годы Второй Мировой работавшей на фашизм, несмотря на все ограничения, в том числе и по ресурсам. Это тоже нужно помнить и продвигать, как еще один повод для гордости и для патриотизма», – убеждён глава Колымы.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала эскалации ситуации на Донбассе с 17 февраля 2022 года в результате обстрелов киевских боевиков в Донецкой Народной Республике (ДНР) погибли 85 мирных жителей, включая одного ребёнка.