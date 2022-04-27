Улан-Удэ, 27 апреля, 2022, 10:14 — ИА Регнум. В столице Бурятии Улан-Удэ будет создана комиссия по сохранению и развитию бурятского языка. Соответствующее поручение дал мэр города Игорь Шутенков, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской администрации.

(сс) Аркадий Зарубин Скульптурная композиция «Гостеприимная Бурятия» в Улан-Удэ

По словам председателя комитета по социальной и молодёжной политике администрации Светланы Трифоновой, в городе проживает почти 32% бурятского населения. Многие из них при этом бурятским языком не владеют.

«Недавно на Совете по сохранению и развитию бурятского языка при главе республики Бурятия дано поручение о том, что в каждом муниципалитете необходимо создать муниципальную программу по сохранению и развитию бурятского языка», — отметила она.

В настоящее время в отделах по обращению граждан в мэрии города и районных администрациях есть по 1-2 сотрудника, владеющих бурятским языком. Кроме того, в документах «шапка» оформлена на двух языках. Власти города также намерены проработать с торговыми сетями вопрос написания продуктов на бурятском языке.

«Это позволит выучить названия основных бытовых товаров по принципу изучения слов на карточках», — отметил председатель комитета по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству Юрий Ткачёв.

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