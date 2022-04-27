Ростов-на-Дону, 27 апреля, 2022, 10:13 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону крупный пожар произошёл в ресторане, расположенном в парке имени Островского на проспекте Сельмаш. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении МЧС России 27 апреля.

Иван Шилов ИА REGNUM Пожар

Сообщение о возгорании поступило в экстренные службы примерно в 9:20 мск. Огонь распространился на площади 300 кв. метров. Погибших и пострадавших нет. Эвакуация персонала и людей не проводилась.

На месте работает несколько пожарных расчётов. Информация уточняется.