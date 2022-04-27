Санкт-Петербург, , 10:16 — REGNUM Задержан предполагаемый организатор подрыва петарды на лестничной клетке жилого доме на Товарищеском проспекте в Санкт-Петербурге, сообщил ИА REGNUM 27 апреля источник в правоохранительных органах.

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Ранее стало известно, что в Москве сотрудники уголовного розыска Петербурга задержали 16-летних брата и сестру, а также их 27-летнюю знакомую, которые исполнили заказ — подорвали на лестничной клетке жилого дома 22/1 по Товарищескому проспекту Петербурга мощную петарду у квартиры 35-летнего петербуржца. За свою «работу» молодые люди получили от заказчика 200 тыс. рублей.

«Задержан четвертый участник, скорее всего организатор», — уточнил собеседник агентства.

Напомним, ЧП произошло в ночь на понедельник, 25 апреля. Около 03:00 мск в квартире на восьмом этаже дома №22 корпус 1 по Товарищескому проспекту в Невском районе Петербурга прогремел хлопок. В результате в жилом помещении, а также на 7-м и 8-м этажах общей лестницы выбило окна, на трех последних этажах многоэтажного дома появилась трещина, повреждены двери лифта. Повреждения от падающих фрагментов окон получили припаркованные возле дома автомобили. Люди не пострадали.

По данному факту ГСУ СК по Петербургу возбудило уголовное дело по ч.3 ст. 30, п. «е» ч.2 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство, совершенное общеопасным способом»).

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