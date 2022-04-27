Ульяновск, , 10:11 — REGNUM В Ульяновской области продолжают регистрировать десятки возгораний сухой травы каждые сутки. Об этом сообщает управление МЧС.

Трава под солнцем Дарья Юдкевич © ИА REGNUM

По данным ведомства, 26 апреля в регионе произошло 22 загорания сухой травы на площади 5,0075 гектара.

Также подтверждено восемь термических точек, из них две – в Мелекесском районе, по одной – в Ульяновске, Новоульяновске, Сурском, а также Майнском, Новоспасском и Ульяновском районах.

Спасатели призывают жителей не сжигать сухую траву, напоминая, что это может привести к стихийному бедствию.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 апреля в Ульяновской области зарегистрировано 26 загораний сухой травы на площади 2,416 гектара.

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