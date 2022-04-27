Ярославль, 27 апреля, 2022, 10:13 — ИА Регнум. Житель Нижнего Новгорода обманул четырёх ярославцев, его ждёт суд. Об этом сообщает пресс-служба управления МВД России по Ярославской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Мошенничество в сети

43-летний безработный нижегородец летом 2021 года разместил объявление о продаже пиломатериалов по цене, которая была гораздо ниже рыночной.

«Жительница Гаврилов-Ямского района изъявила желание приобрести товар. Обвиняемый указал для оплаты номер виртуальной банковской карты, которая была оформлена на третье лицо, не осведомленное о совершаемых преступлениях. После того, как женщина оплатила заказ «продавец» стал всячески затягивать его «отправление», заведомо не намереваясь выполнять взятые на себя обязательства. Всего обвиняемый таким образом похитил 27 000 рублей», — рассказали об одном из случаев в ярославской полиции.

Первая потерпевшая успела посоветовать товар своему знакомому, который также перевёл деньги в сумме 14 тысяч 510 рублей, его товарищ, также, по совету, «купил» материалов на 10 тысяч 850 рублей. Четвёртой пострадавшей в деле стала жительница Ярославля, самостоятельно нашедшая объявление.

«Воспользовавшись ситуацией, обвиняемый предложил женщине приобрести у него дополнительно к пиломатериалам еще и металлический профлист по цене гораздо ниже рыночной. В итоге, поверив обвиняемому, женщина перевела ему 50 тысяч рублей», — отметили в полиции.

Общий ущерб составил 100 тысяч рублей. При этом мужчине предъявили обвинение не только в мошенничестве, но и в «отмывании денег», поскольку он просил переводить все средства на виртуальную карту, которая была зарегистрирована на третье лицо, а лишь затем на свой счёт. Сейчас расследование завершено, а дело передано в суд для рассмотрения по существу.