Сочи, Краснодарский край, , 10:08 — REGNUM В Сочи 12-летняя девочка — шахматистка из Саратова погибла после нападения собаки. Об этом сообщают местные СМИ.

Собака Dineshraj Goomany

По предварительным данным, девочка приехала в Сочи с мамой для участия в турнире. Спортсменка вышла погулять, через забор увидела щенков, и перелезла, чтобы их покормить. В этот момент на ребёнка набросилась овчарка, девочка от травм погибла.

Прокуратура Лазаревского района организовала проверку, сообщил интернет-портал «Кубань 24».

Отметим, что Федерация шахмат России 27 апреля сообщила о приостановке проведения первенства России по шахматам в Лоо.