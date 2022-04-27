Канберра, 27 апреля, 2022, 10:08 — ИА Регнум. Правительство Австралии увеличило объёмы военной помощи, поставляемой на Украину. Как сообщает британская газета Daily Mail, премьер-министр Скотт Моррисон объявил 27 апреля о передаче Киеву шести 155-миллиметровых гаубиц M777 с дальностью стрельбы до 30 км, а также боеприпасов к ним.

Александр Полегенько ИА REGNUM Гаубица Д-30

Всего в рамках нового пакета Украине будет отправлено тяжёлое артиллерийское вооружение и боеприпасы на сумму 26,7 млн австралийских долларов ($19,1 млн).

В итоге общий объём средств, направленных австралийским правительством на закупку вооружений для Украины, вырастет до более чем 225 млн австралийских долларов ($161,6 млн).

Общая сумма, выделенная Канберрой на гуманитарную помощь украинским гражданам, медикаменты и товары первой необходимости для вынужденных переселенцев, к настоящему моменту составляет 65 млн австралийских долларов ($46,6 млн).

Как сообщало ИА REGNUM, в конце марта Австралия заявила о намерении предоставить вооружённым силам Украины дополнительно 25 миллионов австралийских долларов ($18,7 млн). Средства будут выделены по просьбе президента Украины Владимира Зеленского и пойдут на закупку беспилотных воздушных и наземных систем, сухпайков и медикаментов.

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Таким образом, общая сумма средств, выделенных властями Австралии Украине, достигла 116 миллионов австралийских долларов ($86,8 млн).

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