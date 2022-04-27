Вашингтон, 27 апреля, 2022, 10:08 — ИА Регнум. Несмотря на то, что Россия якобы причастна к военным преступлениям на Украине, Запад не должен исключать возможности заключения с Москвой соглашения. Воевать с Россией до конца едва ли в чьих-либо интересах, меньше всего в интересах Украины. Как показывает история, вооруженные конфликты редко заканчиваются всеобъемлющей победой одной стороны, поэтому Запад должен быть готов поддерживать переход конфликта в состояние замороженного, а также перспективу достижения Украиной компромисса — официального или неофициального — с Россией, пишет Кристофер Блаттман в статье, вышедшей 26 апреля в The Spectator.

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Блаттман указывает на то, что одним из сценариев урегулирования нынешнего конфликта может стать ситуация второго Кашмира: когда противостояние постепенно перерастет в горький, напряженный, но прочный «мир» без какого-либо официального договора. Такое развитие событий не стоит ждать в ближайшие месяцы, как только пройдут решающие битвы, есть шанс, что основное кровопролитие сойдет на нет.

Вместе с тем по большей части те проблемы, которые и стали причиной начала спецоперации, считает автор, будут решены. Дальнейшие боевые действия будут не только разрушительными и расточительными, они также будут способствовать сохранению санкций против России. Для президента, который построил свою популярность на сильных экономических показателях, это мощный стимул для Владимира Путина остановить болевые действия.

И хотя ситуация замороженного конфликта может показаться чем-то достойным сожаления, у такого развития событий и другая сторона: от боевых действий не гибнут люди, экономика продолжает работать, а общество развиваться, противостояния же переходят в информационную область.

«Есть и другие положительные моменты. Пример подпадавшей под санкции и ослабленной России стал бы предупреждением для желающих идти на авантюры автократов в других странах. НАТО более сплочено, чем кто-либо думал несколько месяцев назад», — подчеркнул Блаттман, указав на то, что благодаря такому эффекту сдерживания будет больше мира.

И хотя такой «мир» на Украине будет не без сложностей, но альтернатива — продолжение боевых действий до победного конца каждой из сторон — еще хуже. Тем не менее на фоне ряда заявлений официальных лиц стран Запада Москва может посчитать, что замороженный конфликт невозможен. В связи с этим Запад должен рассмотреть возможность того, чтобы пойти на компромисс с Россией. Решать в этом вопросе, считает Блаттман, должна Украина, однако Запад, если Киев все же пойдет на то или иное соглашение, не должен этому мешать.

Напомним, бывший советник по национальной и международной политике безопасности Британской консервативной партии Гарван Уолш в статье, вышедшей 13 апреля в Foreign Policy, указал на то, что в долгосрочной перспективе Запад должен вооружать Украину, независимо от того, какое решение она примет относительно формального членства в НАТО, что бывшая советская республика должна быть интегрирована в цепочку военных поставок альянса, а ее вооруженные силы реорганизованы по типу НАТО.

По его словам, новейшие современные танки, самолеты, ракетные комплексы и беспилотники дадут Украине качественное преимущество, необходимое для того, чтобы сделать будущие операции России немыслимыми. Такое развитие событий станет »стратегическим поражением» для Москвы, которая хотела помешать Киеву »защитить себя путем интеграции в западный альянс».

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